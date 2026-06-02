Morelia, Michoacán, a 02 de junio de 2026.- Con una edición dirigida especialmente a las primeras infancias a fin de fortalecer desde edades tempranas la curiosidad y el interés por la ciencia, los próximos 12 y 13 de junio, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizará el tradicional Tianguis de la Ciencia, en lo que promete ser una gran fiesta científica y familiar al interior del campus universitario.

El coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, destacó que este evento en el que las y los asistentes pueden disfrutar y aprender en familia, se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de divulgación científica en el estado, al reunir a investigadoras, investigadores, docentes, estudiantes y sociedad en general en torno al conocimiento y la creatividad.

Explicó que para esta edición participarán cerca de seis mil talleristas, quienes desarrollarán alrededor de mil 500 actividades y más de 500 talleres interactivos durante los dos días del evento, “este es un trabajo colectivo para entregar a la sociedad mucho del conocimiento que la Universidad Michoacana genera todos los días”, afirmó.

Tras destacar que la casa de estudios ofrece un sinfín de oportunidades para las nuevas generaciones, consideró que la educación es la base para que niñas, niños y jóvenes puedan construir un mejor futuro, por lo que es importante rescatar desde la educación básica todas aquellas inquietudes de niñas y niños para transformarlas en conocimiento, y qué mejor que hacerlo al interior de la casa de estudios.

Puntualizó que la UMSNH es un referente en el compromiso con la divulgación científica y con las acciones orientadas a estimular el conocimiento entre la población, y bajo la directriz de la rectora Yarabí Ávila González, se ha impulsado la apertura de estos espacios para compartir con la sociedad el trabajo académico, científico, cultural y deportivo que se realiza diariamente en la institución, “queremos que el conocimiento no se quede solamente al interior de las aulas y los laboratorios, sino contagiar a la sociedad de esa ciencia, de esa cultura y de ese deporte que la Universidad realiza a través de todas sus actividades”.

Finalmente reiteró la invitación a todas las escuelas de nivel básico, así como a la sociedad moreliana y michoacana en general, para que acudan los días 12 y 13 de junio al campus de Ciudad Universitaria, donde la única frase que estará prohibida será “no tocar”.