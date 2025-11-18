La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) Michoacán, presentó los detalles de la 23 Edición de la Expo Vivienda Canadevi, que se llevará a cabo el próximo 5, 6 y 7 de diciembre en el estacionamiento de Plaza Escala La Huerta, evento que se considera el más importante en materia de promoción de vivienda del año.

El Presidente de Canadevi Michoacán, Manuel Nocetti Villicaña, explicó que esta edición contempla una oferta de 43 desarrollo, 4 mil casas, 2 mil departamentos, así como terrenos con servicios y locales comerciales.

“Estamos muy contentos de presentar esta edición, en la que las y los michoacanos podrán encontrar oferta de vivienda en Morelia, Charo, Tarímbaro, Zamora, Lázaro Cárdenas y otras ciudades más, con el respaldo y seguridad de que cumplen con toda la normatividad y la calidad”.

Además recordó que la Canadevi Michoacán, alberga hasta un 80% de la oferta de vivienda en el estado, y también señaló que se pretende superar los números del año anterior y concretar más de 3 mil créditos, así como la asistencia de 10 mil personas.

Por su parte Manuel Padilla, representante del FOVISSSTE Michoacán, presentó los créditos disponibles para adquirir una vivienda, así como el programa disponible especialmente para las mujeres.

“Estamos muy contentos de participar en una edición más con Canadevi, desde donde estaremos brindando asesoría y acompañamiento para adquirir su vivienda”.

Cabe destacar que en esta expo se tendrá vivienda de nivel económico hasta residencial, y estará este 5, 6 y 7 de diciembre de 10 am a 8 pm, como ya es tradición, en el Estacionamiento de Walmart La Huerta.