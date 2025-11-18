La Huacana, Mich.- 18 de noviembre de 2025.- Un tráiler que transportaba rollos de acero, chocó contra un objeto fijo y enseguida se incendió, provocando el cierre parcial de la autopista Siglo XXI.

El aparatoso percance tuvo lugar en el kilómetro 179+800 del tramo carretero Nueva Italia – Las Cañas, donde varios de los pesados rollos, al igual que partes del remolque quedaron obstruyendo la vialidad.

La cabina fue consumida completamente por las llamas, en tanto que su conductor milagrosamente sobrevivió y fue valorado por los paramédicos de Ambulancias AMBUMED.

Bomberos se dieron cita para combatir el incendió y apoyados por personal de Auxilio Vial realizaron labores de limpieza de la carpeta asfáltica.

Los agentes de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones se encargaron de realizar los peritajes respectivos y solicitaron varias grúas para retirar la unidad siniestrada, así como los rollos de acero.