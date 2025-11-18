Zacapu, Mich.- 18 de noviembre de 2025.- Un camión de carga trató de rebasar a un tractor y en la acción embistió de frente un auto compacto, con saldo de una persona sin vida, en esta demarcación de Zacapu.

El trágico hecho de tránsito se registró la noche de este martes, sobre la carretera Zacapu – Panindícuaro, en las cercanías de la comunidad de Santa Gertrudis.

Po dicha vialidad transitaba un tractor que jalaba dos remolques con hierba y en determinado momento un Torton International de color rojo con negro intentó rebasar, pero en la acción impactó contra un Renault Kwid de color blanco, esta última unidad terminó destrozada y el remolque volcado

Hasta el sitio se movilizaron paramédicos locales, mismos que encontraron prensado y sin vida a un masculino, entre los hierros retorcidos del auto compacto, por lo que policías aseguraron el área.

Posteriormente un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia se presentó en el área de intervención para emprender las diligencias correspondientes, siendo aseguradas las unidades involucradas, mientras se determinan responsabilidades