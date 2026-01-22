Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el sector productivo y la academia, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Delegación Morelia firmó un convenio de colaboración con el Tec Milenio, orientado a promover el desarrollo del talento de sus estudiantes dentro de las empresas afiliadas a la Cámara.

El Presidente de CANACINTRA Morelia, Aramis Sosa Cedeño, destacó que dicho convenio refrenda el compromiso de la Cámara con la educación dual, la formación integral y la apertura de espacios reales de aprendizaje dentro del sector productivo.

Asimismo, subrayó que las puertas de las empresas afiliadas se mantienen abiertas para las nuevas generaciones, convencidos de que el talento joven es clave para el futuro de la industria y el crecimiento económico de la región.

Este acuerdo permitirá generar mayores oportunidades de formación, profesionalización y crecimiento para las y los estudiantes, al tiempo que impulsa la competitividad y el fortalecimiento del capital humano en las industrias locales.

Como parte de los beneficios establecidos en el convenio, se contempla:

Asesoría personalizada para la elección de programas académicos.

Impartición de sesiones informativas dirigidas a colaboradores de las empresas afiliadas.

Invitación a diplomados, talleres y conferencias especializadas.

Aplicación de test de orientación y desarrollo.

Acceso a descuentos preferenciales.

Durante el encuentro, también se dieron a conocer los detalles de la segunda edición del Hackathon 2026, iniciativa presentada por la Directora del Instituto de Propósito y Bienestar de Tec Milenio, Rosalinda Ballesteros, a quien CANACINTRA Morelia reconoció por su compromiso y disposición para sumar esfuerzos en beneficio de la educación, la innovación y el desarrollo empresarial.

Con acciones como esta, CANACINTRA Morelia continúa consolidándose como un aliado estratégico de las instituciones educativas, impulsando la colaboración entre academia y empresa para construir un entorno más competitivo, innovador y con sentido social.