Morelia, Michoacán; 22 de enero de 2026.- Policía Morelia, a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas, atendió un reporte ciudadano relacionado con la posible desaparición de una menor de edad en la colonia Industrial.

Tras recibir el aviso, personal especializado se trasladó al lugar para entrevistarse con la parte reportante, quien manifestó su preocupación al no localizar a su hija tras salir de un plantel educativo. Derivado de la información obtenida, se activaron de inmediato acciones de atención jurídica, psicológica, trabajo social y mediación en sitio.

Mediante labores de comunicación y localización, los oficiales lograron establecer contacto con la menor, quien se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, se realizó un diálogo directo con ella para concientizarla sobre los riesgos de no regresar a su entorno familiar y las posibles implicaciones legales, logrando su disposición para reintegrarse con su familia.

La intervención continuó con una mediación familiar en el domicilio de los abuelos de la menor, donde se sostuvo un diálogo con familiares directos a fin de atender el conflicto familiar existente. Como resultado, se alcanzó un acuerdo verbal para que la menor permanezca temporalmente bajo el cuidado de sus abuelos, en un entorno seguro y con seguimiento constante por parte de Policía Morelia.

Asimismo, se estableció el compromiso de iniciar atención psicológica para la menor, con acompañamiento institucional, a fin de fortalecer su bienestar emocional y favorecer la sana convivencia familiar.

Policía Morelia refrenda su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la atención integral a las víctimas, privilegiando siempre el diálogo, la mediación y el interés superior de la niñez.

Si necesitas apoyo de Policía Morelia, comunícate a la línea de contacto ciudadano, al 443 113 5000.