Morelia, Michoacán, 22 de enero de 2026.- El Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, STASPLE, renovó el Convenio de Colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán con la finalidad de dar continuidad a la capacitación que permite otorgar más y mejores herramientas para el mejor desempeño de los trabajadores del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior de Michoacán.

El Secretario de Servicios Parlamentarios, Fernando Chagolla Cortés, en representación de la presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres, destacó que la firma del convenio es un reflejo de la convicción de que el trabajo público se debe sostener en la formación permanente, en la actualización de los saberes y en el reconocimiento de los esfuerzos de cada uno de los trabajadores que logran el funcionamiento real de las instituciones.

“La capacitación no puede entenderse como un requisito burocrático, sino como una herramienta de dignificación laboral de crecimiento personal y de fortalecimiento, del compromiso con la ciudadanía. Hoy se reafirma una apuesta por el conocimiento por la formación y el valor del trabajo colectivo como una base de la vida democrática”, señaló.

El Secretario General del STASPLE, Rogelio Andrade Vargas, destacó que con la renovación del convenio se dará continuidad a la capacitación de los trabajadores, a quienes agradeció por su participación en los cursos que han organizado en conjunto con las autoridades.

El Director General del ICATMI, Marco Antonio Flores de la Torre, precisó que a través de la firma del convenio, el instituto reafirma su compromiso para que la sociedad, genere capital humano altamente competitivo, que pueda desarrollar sus competencias profesionales, conocimientos, habilidades y actitudes de mejor manera.

El director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, IIEL, Daniel Rangel Píñón, reconoció la labor de la representación sindical para dotar de herramientas que faciliten la actividad y el compromiso de los trabajadores. “El día de hoy estamos observando a un Secretario General preocupado por la capacitación, la profesionalización de sus trabajadoras y sus trabajadores”.

Luego de la firma, las autoridades del Presidium hicieron entrega de diplomas a 82 trabajadores que cursaron en dos cuatrimestes, los cursos Fundamental 2, Amateur 3, ESL 4, Master 1, Intermediate 6 y UPPER de Inglés; así como Excell para Oficinistas 2, Informática, impartidos tanto a personal del Congreso del Estado, como de la Auditoría Superior de Michoacán.

En el evento llevado a cabo en el Salón de Recepciones también estuvieron presentes el Director del Plantel Norte del ICATMI Morelia, Mauricio Torres; la Secretaria de Trabajo y Conflictos, Edelmira Mendoza Moreno; el Secretario de Organización, Estadística y Propaganda, Raymundo Romero Monroy; y la Secretaria de Escalafón y Capacitación del STASPLE, Vanessa de Jesús Guzmán Gutiérrez.