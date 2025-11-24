Lázaro Cárdenas, Mich., 23 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Mundial del Pescador, la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán realizó la siembra de 100 mil alevines de tilapia en la Presa de La Villita, en el municipio de Lázaro Cárdenas, como parte del programa permanente de repoblamiento destinado a fortalecer la actividad pesquera en el estado.

Los alevines utilizados son provenientes del Centro Tecnológico de Producción, Capacitación e Investigación Pesquera y Acuícola de Michoacán (Cetaem), el centro de acuacultura más importante de la región, cuya labor es fundamental para garantizar organismos de alta calidad destinados al repoblamiento de los cuerpos de agua del estado.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, para atender de manera directa a las comunidades pesqueras y asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

El director general de la Comisión de Pesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que la siembra permitirá mejorar la disponibilidad de tilapia para consumo y comercialización en la región, además de contribuir al equilibrio ecológico del embalse.

Asimismo, subrayó que esta acción beneficia directamente a las cooperativas de pescadores de La Villita, quienes dependen de esta presa para el desarrollo de sus actividades productivas.

Con estas acciones, Compesca reafirma su misión de acompañar a las y los pescadores de Michoacán mediante políticas públicas que promuevan la sostenibilidad, productividad y el bienestar de quienes viven de la pesca.