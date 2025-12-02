Múgica, Mich. 02 de diciembre del 2025 -Una camioneta fuera de control chocó contra las instalaciones del Banco del Bienestar en la colonia Independencia, en el municipio de Múgica. La unidad terminó incrustada en el frente del edificio.

Fue durante la madrugada, cuando se reportó el accidente en dicha sucursal bancaria, ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas Norte, en la esquina con Andrés Quintana Roo, donde la camioneta Nissan NP300 de color blanco derribo las puertas de cristal y ocasionó múltiples daños.

El personal de Seguridad Pública acudió al enterarse de la situación, confirmando que el conductor no presentaba lesiones, por lo que agentes de Tránsito Municipal comenzaron los peritajes correspondientes.

La unidad siniestrada fue asegurada y trasladada a un corralón oficial, para quedar a disposición de la autoridad competente mientras se determinan responsabilidades.