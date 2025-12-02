Morelia, Mich.- Martes 02 de diciembre de 2025.- La Casa del Estudiante Nicolaita informó que fue expulsado el morador Inés Axayácatl Jorge Medina, integrante activo del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), luego de que fuera sorprendido consumiendo sustancias ilícitas al interior del recinto estudiantil.

La fuente agregó que dicho individuo residía en las instalaciones desde el año 2015 y, durante todo ese tiempo, no concluyó carrera alguna. Además, fue señalado por convertir un cubículo —espacio destinado al estudio— en un área de uso personal, donde presuntamente tenía drogas, despensas, bebidas embriagantes y una pantalla.

Asimismo, en el documento recientemente difundido se señaló que fueron miembros del FNLS quienes arribaron al inmueble y amenazaron a los albergados, motivo por el cual los habitantes defendieron el sitio. También trascendió que un integrante del FNLS utilizó un vehículo tipo combi para maniobrarlo contra los moradores.

En resumen, la expulsión de Inés Axayácatl habría desencadenado el conflicto en la mencionada casa de estudiantes. Ahora se espera que las instancias competentes investiguen el caso.