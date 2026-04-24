Morelia, Michoacán, 24 de abril de 2026. Con respecto a la huelga en la Universidad Michoacana, promovida por el Sindicato Único de Empleados (SUEUM), el Poder Judicial de Michoacán informa a la ciudadanía que la huelga continúa a puertas abiertas.

Lo anterior, debido a que la determinación del Juzgado Primero Laboral de Morelia, a cargo del juez David Armando Leyva Bautista, fue impugnada y la justicia federal determinó una suspensión a la resolución del juez para que la huelga continúe a puertas abiertas, por lo que el juzgado dará cabal cumplimiento a la determinación y ya se encuentra realizando las notificaciones correspondientes.

El Poder Judicial de Michoacán reitera que ambos juzgados laborales están a disposición de los involucrados para, a través del diálogo, explorar alternativas de solución del conflicto.