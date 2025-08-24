Morelia, Michoacán; 24 de agosto de 2025.- Morelia registró un fin de semana excepcional en materia de cultura debido al éxito de las actividades impulsadas por el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, las cuales activaron dos importantes puntos de la ciudad y atrajeron una gran cantidad de asistentes, al fomentar el arte y la cultura como herramientas para la construcción de paz.

La jornada de actividades organizadas por la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) inició con el esperado taller de elaboración de globos de cantoya, así como diversos talleres y actividades culturales en el Deportivo Morelos INDECO, en donde se registró una afluencia de más de mil 200 personas, quienes presenciaron y participaron activamente en la elevación de globos de Cantoya.

En este evento, llamado “Luces en el Cielo”, se promovió la convivencia familiar y comunitaria, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos entre los ciudadanos, principalmente de la zona poniente de la ciudad.

El día cerró con broche de oro con la puesta en escena “Bufón” en Palacio Municipal, la cual registró lleno total, con una asistencia de 200 personas, quienes disfrutaron del talento del reconocido actor Ignacio Tena Vences.

Esta obra de Larissa Torres Millares, dirigida por Fernando Ortiz Rojas, es una pieza dramática, en la que se conjugan las historias de dos grandes obras shakesperianas: Macbeth y El Rey Lear, donde el Bufón, por medio de cantos y juegos, narró a las y los asistentes las tragedias de magníficos personajes y sus infortunios para así poder entretener a su rey y, quizá, cambiar su destino.

La representación cautivó al público con su propuesta artística y permitió disfrutar de una experiencia cultural única en un emblemático espacio de la ciudad. Este evento, además de ofrecer entretenimiento de calidad, refuerza la importancia del teatro como medio de reflexión y socialización.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de promover el arte como una herramienta para la construcción de paz y la promoción de un sentido de comunidad más fuerte.

Con una agenda cultural en constante crecimiento, la administración municipal invita a todas y todos los morelianos, turistas y visitantes a participar y disfrutar de las próximas actividades que se llevarán a cabo en la ciudad.