Morelia, Mich.- Domingo 10 de agosto de 2025.- El conductor de una camioneta resultó malherido tras chocar contra la parte posterior de un camión tipo torton, esto sobre el Libramiento nororiente de Morelia, en las inmediaciones de la Central de Abastos.

De acuerdo con fuentes policiales y de rescate, el incidente se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de la colonia Lomas de Morelia y fue reportado al número de emergencias 911.

Se apreció que el referido vehículo es de la marca Ram, pick up, color gris, el cual terminó destrozado de la parte delantera y el piloto quedó atrapado entre el metal retorcido.

En el sitio se presentaron los elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, quienes con sus herramientas liberaron al lesionado, consecutivamente unos paramédicos lo canalizaron al Hospital Civil para su adecuada atención médica.

Trascendió que el paciente responde al nombre de Irving Emmanuel, de 43 años de edad. Unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar y por último una grúa retiró los automotores involucrados.