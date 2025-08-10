Morelia, Michoacán, 10 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) te invita a realizarte revisiones ginecológicas periódicas en tu centro de salud más cercano. La prevención es la forma más efectiva de reducir el riesgo de cáncer cervicouterino y lograr un diagnóstico a tiempo.

La principal causa del cáncer de cuello de útero es la infección del Virus del Papiloma Humano (VPH) por ello, En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino, que se conmemora el 9 de agosto de cada año, la institución recomienda a las michoacanas cuidar su salud con acciones específicas.

Es importante el uso de condón al tener relaciones sexuales, vacunarse contra el VPH previa al inicio de vida sexual activa, en las niñas que cursan el quinto y sexto grado de primaria, primer año de secundaria, así como de 11, 12 y 13 años no escolarizadas, y vacunación en mujeres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH.; así como realizar de manera periódica la prueba de Papanicolaou y VPH.

Además se sugiere llevar una dieta rica en antioxidantes, como los que se encuentran en frutas y verduras, para fortalecer el sistema inmunológico, mantener un peso saludable, evitar el consumo de tabaco y alcohol, y realizar ejercicio regularmente.