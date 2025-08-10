Morelia, Mich.- 10 de agosto de 2025.– El perrito que había captado la atención de cientos de usuarios en las redes sociales, tras ser grabado en un caso de maltrato, y que antes había sido atropellado por un automovilista que huyó, hoy recibe atención médica especializada gracias a la intervención directa de la Policía Auxiliar de Michoacán.

La historia cambió de rumbo cuando el colectivo Revolución Social logró ubicar al animal. La institución sin perder tiempo, cubrió la atención del can en una clínica veterinaria.

El director general de la Policía Auxiliar, Ramsés Adalid Vega Sayabedra, confirmó que la institución cubrirá todos los gastos médicos y de rehabilitación.

“La protección de los animales es una responsabilidad compartida. No habrá tolerancia hacia quienes atenten contra su integridad”, subrayó.

Lejos de limitarse a la respuesta inmediata, la corporación aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido, incluso si eso implica investigar a uno de sus propios elementos.