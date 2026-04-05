Zitácuaro, Mich.- 04 de abril de 2026.- Una tragedia se registró en la zona rural de Zitácuaro, luego de que una camioneta se precipitara a un barranco de aproximadamente 80 metros de profundidad, con saldo preliminar de una persona sin vida y ocho lesionados.

Fue la tarde de este sábado, cuando los Bomberos de Zitácuaro recibieron el reporte de un fuerte accidente en el camino Los Zapotes – La Cortina, en las inmediaciones del sitio conocido como “La Pedrera”.

A su llegada los socorristas descendieron por terreno agreste y al fondo del desnivel hallaron una camioneta de color verde totalmente destrozada, aún en su interior localizaron a varios lesionados, por lo que con apoyo de equipo hidráulico realizaron las maniobras para su liberación.

Lamentablemente, dentro de la unidad motriz fue localizada una persona sin vida. Mientras que los heridos son una pareja de adultos, así como 6 menores de edad, quienes fueron subidos a camillas y cargados hasta la carretera, para ser abordados a ambulancias y canalizados a hospitales de la región, dos de los pacientes se reportan graves.

Más tarde un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se dio cita para realizar las correspondientes diligencias, así como el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado al Servicio Médico Forense de la región. De las víctimas no fueron reveladas sus identidades.