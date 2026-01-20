Morelia, Michoacán; 20 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, mantiene labores permanentes de poda de árboles, corte de pasto y limpieza en camellones y banquetas de vialidades de gran afluencia de la ciudad, con el objetivo de garantizar espacios seguros y en óptimas condiciones para la movilidad.

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóytl Vázquez Vargas, señaló que estas acciones tienen un impacto directo en la seguridad vial, al mejorar la visibilidad de los automovilistas y evitar la obstrucción de semáforos, así como al asegurar una adecuada iluminación mediante la poda del follaje que puede cubrir luminarias.

“Para la administración que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es de suma importancia mantener una ciudad limpia y bella, con espacios públicos en óptimas condiciones y vialidades seguras para el tránsito de todas y todos”, destacó el funcionario.

A través de la Dirección de Parques y Jardines, las brigadas municipales han intervenido diversos puntos con poda de pasto, limpieza y mantenimiento de árboles en avenidas de alta circulación, libramientos y zonas colindantes con áreas naturales y habitacionales, priorizando siempre la seguridad vial y el bienestar de la ciudadanía.

Los puntos intervenidos este martes fueron la avenida Héroes de la Independencia, al norte de la ciudad, frente al Bosque Arboretum; el Libramiento Sur, a la altura del fraccionamiento Riviera; la avenida Acueducto, sobre la lateral norte de salida a Mil Cumbres, hacia la colonia El Poblado, al oriente de Morelia; y el Libramiento Oriente, a la altura de la calle Curtidores de Teremendo.

El Ayuntamiento de Morelia reafirma así su compromiso de cuidar los espacios públicos como parte fundamental de una ciudad que promueve una mejor calidad de vida para quienes la transitan y la habitan.