Uruapan, Mich.- 30 de julio de 2026.- Basura envuelta en bolsas plásticas y simulando la forma de un cuerpo humano movilizó a autoridades de los tres órdenes de gobierno, la mañana de este jueves sobre la carretera “libre” Uruapan-Lombardía, a unos metros del filtro de seguridad de Zumpimito, al sur de Uruapan.

Fueron algunos automovilistas quienes observaron tirado en la cuneta a un costado de la carpeta asfáltica, lo que parecía un cuerpo embolsado, por lo que de inmediato notificaron a las autoridades.

Por lo anterior, al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas y de la Guardia Nacional, quienes realizaron una inspección y confirmaron que se trataba de basura.

Cabe señalar que horas antes, sobre la misma rúa, pero a la altura de la desviación a Matanguarán, fue abandonado ejecutado un elemento de la Policía Municipal de San Juan Nuevo, quien se encontraba desaparecido.