Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.-La diputada local Brissa Arroyo resuelve de forma integral diversas problemáticas de la comunidad rural de Cuanajillo del Toro, en la tenencia de Tiripetío.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, realizó nuevamente una gira de trabajo en esta población para hacer entrega a la comunidad de una pipa de agua y galones de plástico para que dispongan de este vital líquido.

Brissa Arroyo, acompañada de las familias acudió hasta el depósito y la presa de la comunidad en donde se almacenó el agua, que posteriormente será distribuida mediante la organización que los pobladores dispongan.

“Aquí la vamos a repartir en galones o con las cubetas”, expresaron mujeres y hombres de esta población quienes explicaron que ante la falta de agua potable en sus hogares deben “acarrearla” para uso doméstico y en ocasiones para abrevar animales.

Los habitantes de Cuanajillo del Toro solicitaron el apoyo a la Diputada Brissa Arroyo para poder revisar en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia en qué condiciones está el contrato con la comunidad o por qué se dejó de suministrar agua a las familias.

“Con esta Red de Apoyo vamos a seguir construyendo la comunidad que todos queremos, con armonía, paz, pero también que tengan los servicios básicos de agua, salud y educación, porque solo así se alcanza la justicia social”, expresó la legisladora local.

Brissa Arroyo indicó que estará realizando las gestiones necesarias en el OOAPAS para que se pueda revisar el problema de la falta de agua potable, y por otra parte, en los siguientes días se estará acercando a Cuanajillo del Toro el servicio de alfabetización para quienes deseen aprender a leer y escribir, o bien concluir secundaria.

Mediante la Casa de Atención Ciudadana de la diputada Brissa Arroyo y su programa Ayudando en Serio, se impartió un taller respecto a la prevención de adicciones de la fundación “Por un Mundo libre de drogas” , en donde se explicó a los asistentes los riesgos del consumo de las drogas y la vulnerabilidad en la que se pueden encontrar las juventudes. Estas acciones son coordinadas con la asociación Scientology del Valle, a través de Alejandra Chavarría, directora de Desarrollo Social y Rodrigo Penela, director de Asuntos Públicos.