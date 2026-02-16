Morelia, Mich.- Lunes 16 de febrero de 2026.- Un hombre perdió la vida tras la volcadura de un automóvil en la Tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia; el accidente también dejó una niña y una mujer lesionadas.

El trágico percance se registró durante la mañana de este lunes sobre la calle Carmen Serdán, en las cercanías de la carretera Morelia–Quiroga. Se apreció que el coche siniestrado es un Seat Ibiza, color negro, con placas mexiqunses NEK5771.

Trascendió extraoficialmente que al momento del incidente, el automotor dio una voltereta, el conducto salió proyectado y fue aplastado por su propia unidad.

Elementos de la Policía Morelia acudieron al sitio junto con paramédicos de Rescate, quienes confirmaron el deceso del automovilista, identificado como Moisés, de 34 años de edad.

Asimismo, los socorristas otorgaron los primeros auxilios a la menor y a la fémina lesionadas, mismas que fueron canalizadas a un hospital para su valoración médica. Por fortuna, no presentaron heridas de gravedad.

Posteriormente, los patrulleros acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.