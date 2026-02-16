Morelia, Mich. a 15 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, hace del conocimiento a la opinión pública que, en el marco de los eventos de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, esta fecha, personal el Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional instalaron la Exposición Militar y Fotográfica “Honor en cada Misión” en Uruapan.

#Video | El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional instalan la Exposición Militar y Fotográfica “Honor en cada Misión” en #Uruapan pic.twitter.com/E5DdNbedy4 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 16, 2026

En el marco de los festejos de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” y como parte de los eventos de acercamiento social, el personal militar colocó diversos módulos de sanidad, vestuario y equipo, reclutamiento, exhibición de vehículos y la Exposición Fotográfica “Honor en cada Misión” en el centro histórico de Uruapan.

Este evento tiene como propósito inspirar a las nuevas generaciones el interés por el servicio a la patria, la disciplina y valores; asimismo, que la población en general conozca más de las actividades que realiza el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en beneficio del país.

Con estas acciones, el Ejercito, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso con la población michoacana, estrechando lazos con la ciudadanía y cumpliendo el compromiso de servir a México.