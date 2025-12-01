Tacámbaro, Mich.- Lunes 01 de diciembre de 2025.- Debido a una falla mecánica, una camioneta se incendió durante la noche de ayer domingo sobre la carretera Tacámbaro–Puruarán, indicaron fuentes de rescate y policiales.

El accidente se registró a la altura de la población de Petembo, municipio de Tacámbaro, y fue reportado por varias personas al número de emergencias.

Al lugar arribaron los bomberos locales, quienes combatieron el fuego hasta que finalmente lo sofocaron. El vehículo terminó totalmente calcinado e inservible; por fortuna no hubo lesionados ni fallecidos.

Finalmente, unos oficiales de Tránsito realizaron las acciones conducentes y solicitaron una grúa para retirar los restos de la unidad quemada.