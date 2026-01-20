Aguililla, Mich.- 20 de enero de 2026.- Autoridades confirmaron la identidad de dos de los tres sujetos que murieron durante un enfrentamiento armado con elementos del Ejército Mexicano, ocurrido en la comunidad de La Nopalera Poniente, en este municipio de la región Sierra-Costa.

Luego de varios días de permanecer en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Apatzingán, se logró establecer que uno de los fallecidos es de nacionalidad colombiana.

Se trata de Cristian David S., de 23 años de edad, originario de Cucuta Norte, en el departamento de Santander, Colombia.

El segundo identificado es Jonathan Ricardo H., un menor de 17 años de edad, originario del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, quien fue reconocido por sus familiares ante las autoridades correspondientes.

En tanto, el tercer individuo que perdió la vida durante el intercambio de disparos continúa en calidad de desconocido, por lo que se espera que en las próximas horas algún familiar acuda ante la Fiscalía para realizar los trámites legales de identificación y reclamación del cuerpo.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron hace aproximadamente siete días, cuando personal del Ejército Mexicano fue agredido a balazos mientras realizaba labores de seguridad en esta zona del municipio de Aguililla, lo que derivó en el enfrentamiento armado con los presuntos civiles armados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el contexto y posibles vínculos de los fallecidos con grupos delictivos que operan en la región.