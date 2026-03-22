Morelia, Mich.- Domingo 22 de marzo de 2026.- Elementos de Bomberos Morelia combatieron el incendio de dos cajas secas de camioneta que eran utilizadas como refugio por un guardia de seguridad en un predio donde se resguarda maquinaria, el cual se ubica frente a la colonia Los Ángeles, en la zona norte de la ciudad, informaron autoridades policiales y de rescate.

Dicho terreno privado se localiza a la orilla de la avenida Morelos Norte, en la salida a Salamanca, entre las bodegas de Serviacero Comercial y Aceros Monterrey, en las cercanías de la refresquera AGA.

La quemazón ocurrió durante la madrugada de este domingo y fue reportada al número de emergencias; posteriormente acudieron los vulcanos municipales, quienes sofocaron las llamas.

La lumbre calcinó por completo las mencionadas cajas. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, ya que al momento del hecho no había nadie en el sitio. De acuerdo con las fuentes, se desconoce cómo inició el fuego.

AGENCIA RED 113