El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Antonio Mendoza Torres, resaltó la importancia de fortalecer el turismo en las comunidades michoacanas, al reconocer que la calidez y la creatividad de su gente, su cocina tradicional, su arquitectura y sus artesanías, otorgan identidad cultural.

Acompañado del presidente del Concejo de Santiago Tupátaro, Andrés Granados Lara, el legislador hizo una invitación a participar en la Cuarta Edición de la Feria del Mole que se llevará a cabo los días 4 y 5 de abril en la comunidad de Tupátaro, municipio de Huiramba, Michoacán; y explicó que el evento es una oportunidad para conocer la grandeza de su gente, su tradicional gastronomía pero también su arquitectura.

Tupátaro es –dijo- un lugar maravilloso, lleno de cultura y folklore. “Su centro histórico, cuenta con una arquitectura envidiable que conserva todavía su arquitectura típica colonial, con la capilla de Santiago Apostol, construida con su retablo en 1725, que llamamos la Capilla Sixpina de Michoacán, como mejor lo conocemos todas y todos”.

El presidente de la Comisión de Turismo destacó que dicha comunidad es una manifestación de lo que somos como pueblo y muestra del orgullo de nuestras raíces. “Nuestros pueblos originarios son insignia de nuestra identidad cultural; su cocina y sus platillos son un puente que una a las familias y un motivo para regresar a este maravilloso lugar”.

Ante ello, hizo una atenta invitación a la sociedad en general a visitar la comunidad de Tupátaro con motivo de la celebración de la Feria del Mole en donde podrán encontrar la diversidad gastronómica de la localidad, visitar su capilla, admirar sus artesanías y disfrutar de los festivales que se tienen programados, a partir de las 10 de la mañana a 6 de la tarde, los días 4 y 5 de abril próximo.

Andrés Granados, presidente del Concejo Comunal reiteró la invitación a la feria del Mole en próximo mes, pero también para que acudan a disfrutar de la riqueza cultural y gastronómica en cualquier día del año, así como de visitar la joya arquitectónica y única que se tiene en esa parte de Michoacán.

Agradeció la apertura del Congreso del Estado para dar a conocer la feria, y agregó que en Tupátaro se encuentran las puertas abiertas durante el resto del año para que se les visite y resaltó que además, los visitantes pueden asistir al taller donde se conserva la técnica de la pasta de caña de maíz en la elaboración de artesanías.

Por su parte, las cocineras tradicionales Nayeli Delgado y Margarita Victoria explicaron que durante la feria los visitantes podrán degustar del tradicional mole rojo de guajolote, pero también el verde, rosa y blanco; podrán degustar del pan tradicional de la zona, pero también adquirir piezas bordadas y joyería artesanal.