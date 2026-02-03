Morelia, Michoacán, 3 de febrero de 2026.- Para celebrar el amor y la amistad, el Gobierno de Michoacán tiene preparadas una serie de actividades que se llevarán a cabo el sábado 14 de febrero, con bodas masivas con validez jurídica, arte y cultura, pícnic con música en vivo y cenas románticas, anunciaron en conferencia de prensa autoridades estatales, encabezadas por la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio Sánchez.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la jornada de bodas civiles colectivas “¿Te quieres casar conmigo?”, se realizará en 33 sedes del estado, donde más de 2 mil 100 parejas podrán darse el “sí, acepto” de manera totalmente gratuita, lo que representa un ahorro aproximado de entre 844 y 3 mil 941 pesos por trámite.

Señaló que la campaña busca facilitar el acceso al matrimonio y dar certeza jurídica a las familias, con registro abierto hasta el 12 de febrero en las más de 220 oficialías del Registro Civil, cumpliendo requisitos básicos como: acta de nacimiento reciente, identificaciones, exámenes prenupciales y testigos, además de pláticas prematrimoniales, en el caso de Morelia.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, dio a conocer que el jueves 5 de febrero, en el Teatro Melchor Ocampo de Morelia, arrancará la primera temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, con un concierto dedicado al amor. También invitó a la venta de arte en el Centro Cultural Clavijero el 14 de febrero, donde más de 20 artistas locales ofrecerán su obra, con música de DJ; además de obras de teatro en la Casona Pardo de Zamora.

En tanto, el director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina Ávila, detalló que en el recinto faunístico podrán vivir un romántico paseo en lancha por Selva Mexicana, para después dirigirse al Puente del Amor y posteriormente disfrutar de una cena con música en vivo, con un costo de 3 mil 200 pesos por pareja. Además, este año las bodas tendrán validez jurídica, en una ceremonia masiva y sin costo en el Jardín Cabús a las 14:00 horas; mientras que las uniones simbólicas se realizarán en la plataforma de las jirafas de 12:00 a 16:00 horas con un costo de 200 pesos por pareja.

Por su parte, la directora del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), Liliana Gil García, anunció que el viernes 13 a las 19:30 horas se llevará a cabo el pícnic “Cantémosle al amor” en el Jardín Ventura, una velada familiar, pet friendly y de entrada libre con música en vivo a cargo del Grupo Maquesh.

Mientras que el sábado 14, de 19:00 a 21:15 horas, las personas asistentes podrán vivir una experiencia mezcalera en Casa del Mezcal Michoacano, ubicada a un costado del Teatro Matamoros, en el Centro Histórico de Morelia, con comida, maridaje, bebidas y mucho más. El cupo es limitado y el costo de 690 pesos por persona. Las reservaciones serán en el lugar o en el teléfono 443 840 4179.