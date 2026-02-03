Pátzcuaro, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, reiteró el llamado a las y los servidores públicos a mantener el compromiso, la responsabilidad y la entrega diaria en el desempeño de sus funciones, al recordar que la administración municipal aún tiene importantes retos y proyectos por concretar en beneficio del municipio.

Durante un encuentro con personal del Ayuntamiento, el alcalde subrayó que los compromisos asumidos con la ciudadanía se cumplen con trabajo constante y presencia, especialmente en actividades cívicas y administrativas que forman parte de la vida institucional del municipio. En este sentido, exhortó a no bajar el ritmo y a asumir con seriedad las responsabilidades que cada área tiene asignadas.

Arreola destacó que a la actual administración aún le restan cerca de 20 meses de trabajo, tiempo en el que se continuarán impulsando acciones estratégicas que fortalezcan el desarrollo de Pátzcuaro. “Este proyecto no se detiene; quien decida seguir en este camino debe hacerlo con todo su esfuerzo, compromiso y vocación de servicio”, puntualizó.

Asimismo, resaltó que los avances logrados en los últimos años en materia de infraestructura, rescate del Lago de Pátzcuaro, modernización del Mercado Vasco de Quiroga, rehabilitación de espacios públicos y atención a las comunidades, son resultado del trabajo en equipo y de una gestión constante, cuyos resultados están a la vista de la ciudadanía.

Finalmente, el presidente municipal refrendó su compromiso de seguir trabajando con ánimo, dedicación y amor por Pátzcuaro, y expresó su deseo de que el mes de febrero sea un periodo de salud, energía y productividad para las familias del municipio, reiterando que el objetivo principal es mantener a Pátzcuaro en un lugar destacado a nivel estatal, nacional e internacional.