Morelia, Michoacán, a 03 de febrero de 2026.- Se encuentra abierta la convocatoria para postular al diplomado en línea “Michoacán. Culturas comunitarias y cultura de paz”, que realiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en colaboración con la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, por lo que se invita a las personas interesadas a realizar su registro, que es totalmente gratuito.

Esta acción enmarcada en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es resultado del convenio de colaboración signado por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, por la rectora nicolaita, Yarabí Ávila González y por el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas.

De acuerdo con la convocatoria, el diplomado tiene entre sus objetivos brindar herramientas para comprender y poner en práctica diversas acciones, intersectoriales, participativas y colaborativas, orientadas a construir una cultura de paz y avanzar hacia una sociedad más pacífica, inclusiva, democrática y sostenible en Michoacán.

Así como incidir en el fortalecimiento institucional y la vida comunitaria de la entidad, atendiendo las causas raíz de la violencia, como la desigualdad y la exclusión, a través de políticas y estrategias territoriales y comunitarias que consideren enfoques y buenas prácticas locales, nacionales e internacionales.

La Secretaría de Cultura federal señala que el diplomado tiene una visión interdisciplinaria, intercultural, internacional y transversal, y responde a la necesidad de vincular saberes académicos y comunitarios con experiencias territoriales.

El cual está dirigido a personas que radican en Michoacán, que sean tomadoras de decisiones en instituciones de todos los sectores de la administración pública estatal o municipal, personal académico de la UMSNH y de otras universidades o centros de educación superior, lideresas, líderes y agentes culturales o artísticos con incidencia territorial, interesados en contribuir al desarrollo de políticas y programas destinadas a mejorar la convivencia en los entornos sociales, culturales, laborales, comunitarios o territoriales y crear ambientes de respeto, empatía, solidaridad e interculturalidad.

De acuerdo con las bases, las personas interesadas deberán completar el formulario en línea que está disponible en el siguiente enlace: bit.ly/diplomadomichoacan, anexar su propuesta de participación y los documentos solicitados para el registro de su solicitud, la fecha límite es el próximo 13 de febrero, el anuncio de solicitudes aceptadas será el 23 de febrero y el periodo de inscripción del 24 a 27 del mismo mes, para dar inicio al diplomado el 12 de marzo, el cual concluirá el 15 de octubre de 2026.

Cabe señalar que, el diplomado está compuesto por una conferencia magistral, cinco módulos, foros de experiencias, una sesión de cierre y seminarios de revisión de proyectos finales.