Coahuayana, Michoacán, 6 de diciembre de 2025.- La Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mantienen la seguridad y el control del municipio de Coahuayana, ante un artefacto explosivo accionado.

El despliegue federal y estatal continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población.

El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, informó que el operativo conjunto avanza de manera coordinada y que la presencia de las fuerzas federales ha permitido restablecer el orden.

El Gobierno del Estado reiteró que en Coahuayana se da continuidad a las labores de vigilancia de manera permanente, así como el reforzamiento operativo de manera coordinada.