Salvador Escalante, Mich.- Lunes 17 de noviembre de 2025.- Durante un operativo policial fueron abatidos dos presuntos criminales en la región de Salvador Escalante. Los oficiales iban tras la captura del objetivo criminal apodado “El Camaleón” y en la acción se desató un enfrentamiento, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video | En operativo policial son abatidos 2 presuntos delincuentes en #SalvadorEscalante pic.twitter.com/eMLXqLreZF — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 17, 2025

El hecho ocurrió la mañana de este lunes en la comunidad de La Cantera. Las instancias competentes se encargaron de las investigaciones correspondientes.

Derivado de lo anterior, sujetos armados comenzaron a realizar bloqueos y quemas de vehículos en distintos puntos de Michoacán. Fuerzas Federales y Estatal intervinieron para restablecer el orden en las áreas de conflicto.

Zonas de obstrucción de vialidades