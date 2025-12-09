Panindícuaro, Mich.- Martes 09 de diciembre de 2025.- Un tractocamión que se quedó sin frenos detuvo su avance al caer a la cuneta central de la autopista México-Guadalajara, con ello el conductor evitó una tragedia, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente se registró durante la madrugada de este martes, a la altura del kilómetro 307, a escasos metros de la caseta de cobro de Panindícuaro. Varios automovilistas reportaron el hecho al número de emergencias.

Paramédicos y patrulleros acudieron al referido lugar. Afortunadamente el ocupante de la unidad resultó ileso. Los oficiales de la Guardia Nacional (GN) se encargaron del peritaje respectivo y pidieron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.