Morelia, Mich.- 29 de septiembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lanzó un enérgico llamado al presidente municipal de Coahuayana, Andrés “Pay” Aguilar Mendoza, tras la decisión del Ayuntamiento de suspender clases en todos los niveles educativos luego de los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en la región de la Costa-Sierra.

“Los Ayuntamientos no tienen facultad para suspender clases. Ya se amonestó al presidente municipal, no tiene la atribución de hacerlo. La situación está totalmente bajo control y mañana las clases deben llevarse a cabo con normalidad”, expresó el mandatario durante conferencia de prensa.

Ramírez Bedolla detalló que en la comunidad de El Ahijadero se registró un enfrentamiento entre civiles armados que dejó dos personas fallecidas, además de otros actos violentos como el incendio de un autobús en el puente que conecta a Colima con Michoacán y la caída de un dron en Palos Marías.

Sin embargo, insistió en que dichas circunstancias no otorgan al presidente municipal la capacidad de suspender el servicio educativo.

“El mensaje es claro: los alcaldes deben apegarse a la ley y actuar con serenidad. La autoridad es la primera que debe mantener la calma ante cualquier situación para brindar servicios oportunos a la población”, subrayó.

El gobernador agregó que tanto la Secretaría de Gobierno como la Secretaría de Educación en el Estado ya se comunicaron con Aguilar Mendoza para exigirle que las actividades escolares se reanuden con normalidad en Coahuayana.

RED 113