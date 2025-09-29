Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2025.- En el marco de la inauguración de la empacadora de aguacate Avocadox, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó el gran potencial del corredor Morelia-Pátzcuaro y de la posición de la capital en el llamado “Diamante de México”.

“Este corredor Morelia-Pátzcuaro tiene una gran vocación que se tiene que explotar y estas empresas son el detonante. Queremos decirle a todo México que Morelia como capital del estado y municipio más grande de la región también somos parte del Bajío y del Diamante de México”, expresó, en relación a la zona estratégica conformada entre otros por Querétaro, León y Morelia.

Tras destacar las gestiones que desde Morelia se han hecho para contar con la presencia de empresas como Kimberly Clark y Liverpool, el alcalde agradeció la confianza del empresariado para invertir y auguró un gran éxito a Avocadox.

Tras agradecer a las autoridades presentes, el director general del Avocadox, Edgar Ledesma, se refirió al aguacate como una fruta que nos conecta con el mundo y crea bien común para Michoacán. Mientras que el presidente del Consejo Administrativo de Avocadox, Fernando López Gaitán, refrendó continuar invirtiendo en Michoacán y la región de Morelia.

El presidente municipal de Lagunillas, Octavio Chávez Aguirre, se congratuló de haber presenciado, junto con el alcalde Alfonso Martínez, la colocación de la primera piedra de esta empresa hace más de 3 años, y hoy poder ver juntos el proyecto terminado.

En su turno a la voz, la subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, Yunuén Mejía Béjar, agradeció la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y la administración de Alfonso Martínez. “Hemos hecho sinergia con muchos proyectos desde el Gobierno del Estado, trabajando de la mano y siempre viendo cómo sumamos iniciativas, recursos y voluntades para el beneficio de la ciudadanía”, señaló.