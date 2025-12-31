Como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a nueve personas y aseguraron 10 armas de fuego, 18 cargadores, 459 cartuchos y tres vehículos.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se mantienen recorridos de reconocimiento a pie y patrullajes preventivos en huertas de aguacate de los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila, con el objetivo de brindar seguridad, generar confianza y proteger las actividades productivas de trabajadores y propietarios.

Cabe destacar que, del 10 de noviembre al 30 de diciembre de 2025, como resultado de las acciones coordinadas entre las autoridades, se realizó la detención de 287 personas, así como el aseguramiento de 150 armas de fuego, 11,663 cartuchos, 616 cargadores, 241 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 78 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética; además, se desmantelaron 18 campamentos y se inhabilitaron 43 tomas clandestinas.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y fortalecer la seguridad en la entidad.