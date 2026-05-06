Cuitzeo, Mich.- Miércoles 06 de mayo de 2026.- Un adolescente resultó herido tras ser agredido a balazos en la colonia Centro centro de la cabecera municipal de Cuitzeo, informaron fuentes policiales.

Lo anterior se registró durante la noche de ayer martes, en la esquina de las calles Epitacio Huerta y Guillermo Prieto. Enseguida, algunas personas avisaron al número de emergencias y solicitaron ayuda.

Posteriormente, arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes trasladaron al lesionado a un hospital para su adecuada atención médica. El paciente responde al nombre de Ángel Daniel, de 17 años de edad.

Hasta el momento no se tienen detalles sobre cómo ocurrieron los hechos ni el móvil de la agresión. El caso fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes.

RED 113