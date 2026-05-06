Morelia, Michoacán; 06 de mayo de 2026.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) presentó la cartelera boxística “Talento Moreliano”, función que reunirá a destacados pugilistas locales y regionales, consolidando a la capital michoacana como sede de eventos que fomentan el deporte y la sana convivencia.

La función se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo en el Auditorio Servando Chávez, donde se desarrollarán un total de 10 combates, de los cuales ocho serán en categoría amateur y dos en el ámbito profesional. En la pelea estelar, el moreliano Julio “Bambú” Gómez regresará al cuadrilátero para enfrentar a Juan Gutiérrez Gudiño, originario de Sahuayo, en un combate que promete gran nivel competitivo y espectáculo para las y los asistentes.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso con el impulso al talento deportivo local, mediante el respaldo a eventos que brindan espacios de desarrollo para las y los atletas, así como alternativas de esparcimiento para las familias morelianas.

Durante la presentación de la cartelera, Hugo Barojas Reyes, coordinador de Desarrollo Deportivo de Imcufide, en representación del director general Pablo César Sánchez Silva, destacó la importancia de este tipo de funciones: “Agradecemos que se considere a Morelia para la realización de este tipo de eventos; desde el Instituto brindamos respaldo mediante infraestructura deportiva y apoyo en servicios médicos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de nuestros deportistas”, señaló.

Asimismo, el Director de la Clínica Poniente municipal, José Murguía Magaña, estuvo en la presentación del evento, donde ratificó el apoyo del Gobierno de Morelia, a través de la institución a su cargo, para dar atención prehospitalaria y cobertura durante la función.

La cartelera también contempla la participación de pugilistas como Fernando Plascencia, Edwin Garnica, Carlos Iván Hernández y Daniel Farías, entre otros, en distintas categorías de peso.

De acuerdo con el comité organizador, el costo de acceso será de 150 pesos, recurso destinado a la logística del evento.