Los trabajadores invisibles de la inteligencia artificial

Mtra. Miryam E. Camacho Suárez

Millones de personas trabajan hoy detrás de la inteligencia artificial.

No diseñan algoritmos en Silicon Valley ni aparecen en conferencias tecnológicas. Etiquetan datos, filtran violencia, corrigen errores y alimentan modelos para evitar que las máquinas colapsen sobre sus propias incoherencias, porque a diferencia de los que pensábamos, la inteligencia artificial no funciona sola, no se alimenta sola, no aprende sola, funciona porque existe un ejército invisible sosteniéndola.

Durante años, la idea de que las máquinas terminarán reemplazando el trabajo humano, ha sido la narrativa dominante. Y si, automatización promete sistemas capaces de aprender solos, operar solos y eventualmente producir sin intervención constante de personas reales, pero la realidad técnica es totalmente otra.

La inteligencia artificial no elimina el trabajo humano, lo esconde.

Detrás de cada respuesta aparentemente inteligente, de cada imagen generada en segundos y de cada sistema que parece “comprender” el lenguaje, existe una infraestructura masiva de trabajo humano que rara vez aparece en la conversación pública.

Los modelos de inteligencia artificial no aprenden el mundo por sí mismos. Son alimentados, corregidos y sostenidos todos los días mediante millones de intervenciones humanas. Personas que etiquetan datos, clasifican imágenes, validan respuestas, corrigen errores y filtran contenido violento para evitar que el sistema produzca resultados tóxicos, absurdos o peligrosos.

Lo que llamamos automatización no elimina la intervención humana, la redistribuye y las lleva hacia capas invisibles del sistema.

Este trabajo tiene nombres técnicos como data labeling, moderación de contenido o aprendizaje con retroalimentación humana. Pero en términos prácticos significa algo mucho más simple: personas realizando tareas repetitivas para que la máquina no falle.

Y no se trata de un entrenamiento inicial que ocurre una sola vez, es permanente. Y es así, porque la inteligencia artificial no entiende el mundo, lo aproxima estadísticamente.

Y cuando esas aproximaciones empiezan a desviarse, cuando “alucina”, reproduce sesgos o genera incoherencias, necesita ser corregida nuevamente por humanos.

Y aquí aparece el primer gran punto incómodo: la IA no sustituye completamente al trabajador humano, porque enrealidad depende de él.

La escala de esta industria es mucho mayor de lo que suele imaginarse. El Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo han documentado que la economía global de trabajo digital ya moviliza millones de trabajadores distribuidos en más de 190 países, mientras plataformas como Appen, Scale AI o Amazon Mechanical Turk fragmentan el trabajo en microtareas pagadas por pieza procesada.

Gran parte de este trabajo ocurre en África, el sudeste asiático y América Latina. No porque ahí se concentre el desarrollo tecnológico, sino porque ahí existen menores costos laborales y menor protección regulatoria.

Mientras las grandes empresas tecnológicas diseñan los modelos y concentran el valor económico, el mantenimiento operativo se externaliza hacia trabajadores invisibles distribuidos globalmente.

Y aquí aparece el segundo gran punto incómodo: la IA no reemplaza el trabajo humano, reemplaza trabajo visible por mano de obra barata.

En 2023, una investigación de Time reveló que trabajadores en Kenia, contratados para moderar contenido utilizado en el entrenamiento de modelos vinculados a ChatGPT, reciben entre 1.32 y 2 dólares por hora para revisar descripciones de abuso sexual, tortura, violencia extrema y discursos de odio. Algunos reportaron ansiedad, insomnio y síntomas de trauma derivados de la exposición constante a este material.

No solo entrenan una máquina, sino que absorben el costo psicológico de lo que la máquina no puede procesar.

Pero el problema no termina ahí.

Todo esto porque dentro de la inteligencia artificial: los modelos no pueden sostenerse completamente por sí mismos.

Investigaciones recientes sobre model collapse muestran que, cuando los sistemas comienzan a alimentarse principalmente de contenido generado por otras inteligencias artificiales, el rendimiento se degrada progresivamente. Los modelos pierden diversidad, exageran errores estadísticos y producen respuestas cada vez más repetitivas, mediocres o incoherentes.

La razón es simple: la IA no comprende el mundo, solo lo predice probabilísticamente.

Y cuando empieza a aprender de contenido sintético producido por otros modelos que también operan sobre promedios estadísticos, el sistema termina reciclando y amplificando sus propios errores.

Aquí aparece el tercer gran punto incómodo: por estas razones la IA necesita que los humanos sigan funcionando como ancla de realidad.

Esto obliga a las grandes empresas tecnológicas a construir enormes bibliotecas de datos curados y validados por personas reales, conocidos en la industria como gold standard data, para evitar que los modelos se degraden.

Paradójicamente, mientras la narrativa pública insiste en una inteligencia destinada a reemplazar a los humanos, la infraestructura real del sistema depende cada vez más de personas encargadas de recordarle constantemente a la máquina qué sigue teniendo sentido.

Y aquí aparece probablemente la ironía más grande de toda esta industria.

La inteligencia artificial es extremadamente eficiente reproduciendo el promedio. Lo frecuente. Lo estadísticamente probable.

Pero tiene enormes dificultades con la rareza, no es creativa, ni tiene intuición o iniciativa para romper patrones.

Por eso las empresas tecnológicas siguen necesitando escritores, especialistas, filósofos, artistas y validadores humanos capaces de introducir matices, contradicciones y complejidad en los sistemas.

No porque la máquina haya superado la creatividad humana.

Sino porque sin humanidad, la máquina empieza a producir mediocridad estadística en masa.

Aquí aparece el cuarto punto incómodo: la inteligencia artificial no reemplaza inteligencia humana, recicla inteligencia humana a escala.

La inteligencia artificial no es una entidad autónoma observando el mundo desde fuera, es un sistema que consume constantemente lenguaje humano, criterio humano y corrección humana para mantenerse operativo.

Y se sostiene porque millones de personas trabajan permanentemente para evitar que pierda contacto con la realidad.

De ahí que la pregunta ya no es si la inteligencia artificial reemplazará a los humanos.

La pregunta es cuántos humanos invisibles necesita para seguir funcionando.

Porque detrás de cada respuesta automatizada existe una cadena de trabajo fragmentado, mal pagado y emocionalmente desgastante que permite que la experiencia tecnológica parezca limpia, instantánea y autónoma.

En resumen, la IA no elimina al trabajador humano, lo vuelve invisible, hasta que parece insignificante.

Y quizá la ironía más incómoda de esta revolución tecnológica sea esta: en el momento de mayor sofisticación digital de la historia, millones de personas en el anonimato, trabajan todos los días para evitar que las máquinas olviden cómo piensa un ser humano.

Miryam Elizabeth Camacho Suárez

Comunicadora y abogada con formación en Ciencias Políticas. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el fortalecimiento de la confianza pública y en la reflexión sobre cómo se comunican las instituciones y cómo se preserva la memoria en tiempos de sobreinformación. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.