Morelia, Michoacán, 6 de mayo de 2026.- El pato que hace un par de semanas fue sustraído ilegalmente de las instalaciones del Zoológico de Morelia ha sido integrado a una bandada que lo ha aceptado como parte del grupo. El proceso requirió tiempo, observación especializada y cuidados constantes por parte del equipo de especialistas del recinto.

El encargado de la Unidad Operativa de Atención a Aves, Juan Medina Pureco, explicó que es difícil que un ejemplar sea aceptado por otros de su especie tras haber sido separado de su entorno. Por ello la adaptación del ave requirió monitoreo permanente para asegurar su bienestar físico, con lo que finalmente se logró una integración exitosa.

Cabe recordar que el ejemplar fue retirado de manera ilegal del zoológico, y aunque fue devuelto debido a la presión ejercida por la población en redes sociales, el daño al desarrollo del espécimen ya estaba hecho. Por esta razón, ya se han realizado denuncias formales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General del Estado (FGE), específicamente en la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La sustracción de ejemplares de fauna silvestre, ya sea de su hábitat natural o de espacios regulados como zoológicos, puede generar consecuencias graves en los animales, como estrés, enfermedades, incapacidad de reintegración y, en muchos casos, la muerte del animal.

En México, estas conductas están sancionadas por la Ley General de Vida Silvestre, así como por el Código Penal Federal, que contempla multas económicas significativas y penas de prisión para quienes capturen, posean, transporten sin autorización o dañen ejemplares de fauna silvestre. El Zoológico de Morelia hace un llamado a la población a respetar la vida animal y a denunciar actos que atenten contra las especies.