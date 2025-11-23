La Piedad, Mich. 22 de Noviembre del 2025.- Dos “franeleros” protagonizaron una violenta riña, frente al mercado municipal de La Piedad, donde uno de los implicados quedó gravemente lesionado y el otro fue detenido por la policía.

La tarde de este sábado, los dos rijosos comenzaron a pelear supuestamente por hacerse de lugares para cuidar y lavar carros en las inmediaciones del mercado “Gildardo Magaña”.

Rápidamente la discusión subió de tono, mientras que algunos de los vendedores y compradores que observaban la contienda, pidieron la presencia de patrulleros para poner orden.

En el sitio también se presentaron los paramédicos de Radio Auxilio Voluntario, quienes auxiliaron a Juan Alberto N., de 37 años, mismo que presenta fractura en la pierna derecha y un fuerte golpe en el cráneo, por lo que fue canalizado de emergencia a un nosocomio local.

Mientras que oficiales de la Policía Municipal requirieron al otro involucrado en gresca y lo trasladaron al área de barandillas.