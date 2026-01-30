Morelia, Michoacán, a 30 de enero del 2026– La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, informó que, en su calidad de integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán (ASM), se recibió formalmente el Informe General Ejecutivo derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas Municipales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.

Explicó que este informe constituye uno de los instrumentos centrales del sistema de fiscalización en la entidad, ya que concentra los resultados globales de las auditorías practicadas a los entes públicos estatales y municipales, con base en los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público.

Detalló que el Informe General Ejecutivo integra observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de la revisión del manejo de los recursos públicos, así como posibles responsabilidades administrativas que, en su caso, deberán ser atendidas por las autoridades fiscalizadas conforme a los plazos y procedimientos que marca la ley.

Eréndira Isauro Hernández señaló que, a partir de la recepción del informe, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado iniciará el análisis técnico del documento, con el objetivo de dar seguimiento a los resultados de la fiscalización, verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Indicó que este proceso forma parte de las atribuciones constitucionales del Congreso del Estado, en su función de control y supervisión del ejercicio de los recursos públicos, tanto en el ámbito estatal como municipal, y contribuye a garantizar que los fondos públicos sean utilizados en beneficio de la población.

La diputada subrayó que el trabajo legislativo en materia de fiscalización busca no solo detectar irregularidades, sino también mejorar los procesos administrativos, prevenir prácticas indebidas y fortalecer la gestión pública mediante recomendaciones técnicas y correctivas.

Finalmente, Eréndira Isauro Hernández refrendó su compromiso de continuar desempeñando su labor legislativa con responsabilidad, apego a la ley y cercanía con la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto uso de los recursos públicos en Michoacán.