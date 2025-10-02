Enfoque Electoral

El futuro del trámite de la Credencial para Votar.

David Alejandro Delgado Arroyo.

La Credencial para Votar fue reconocida en 2018 por la UNESCO como Patrimonio Moderno de México, ya que destaca su relevante contribución cultural y social como documento de identificación para la vida ciudadana y para el ejercicio democrático de la población.

Durante 35 años, la Credencial para Votar ha evolucionado a través de la mejora continua, adoptando medidas que la experiencia ha mostrado y buscando siempre ofrecer el mejor servicio profesional de calidad a la ciudadanía.

Una fortaleza indiscutible lo representan las estrategias de proximidad a la ciudadanía solicitante, a través de la estructura desconcentrada del INE, mediante sus Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

El trámite de la Credencial para Votar seguirá evolucionando a futuro, y ya está acercándose una nueva modalidad para mejorar la experiencia de las personas usuarias con el Sistema de Pre-Registro en línea, que luego de las pruebas piloto que próximamente se realizarán se liberará el sistema para ser ofrecido a la ciudadanía en el siguiente proceso electoral concurrente 2026-2027; de conformidad con la Estrategia de Transformación Digital.

Se desarrolla una aplicación web institucional que permita a la ciudadanía iniciar en línea el trámite de inscripción o actualización al padrón electoral; la cual facilitará la captura de información personal, permitirá cargar documentos digitalizados con validaciones automáticas, georreferenciar el domicilio, seleccionar un Módulo de Atención Ciudadana y agendar una cita.

Todo lo que el usuario capture permitirá reducir tiempos de atención, errores y visitas innecesarias a los Módulos de Atención Ciudadana.

Con ello se busca aumentar la productividad de los módulos del INE, mejorar el aprovechamiento de recursos humanos, construir una mayor satisfacción ciudadana, buscar la disminución de traslados físicos y fortalecer el expediente digital de la persona ciudadana.

Las y los ciudadanos podrán iniciar su trámite registral desde cualquier lugar, a cualquier hora, sin necesidad de acudir al módulo hasta que el expediente esté listo. Tendrán mayor claridad sobre los documentos requeridos, menos probabilidades de errores, una cita agendada con antelación y un proceso más rápido y seguro. Esto reducirá frustraciones, traslados innecesarios y pérdidas de tiempo.

Con ello el INE suma valor de mejora al proceso del trámite de la credencial para votar, si todo resulta conforme a lo proyectado, dentro de un año, estará ya en plena disposición.