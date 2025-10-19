Jacona, Mich.- 19 de octubre de 2025.- Un comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jacona que se encontraba de descanso, fue asesinado a balazos cuando pretendía meter su motocicleta a su domicilio.

El mando policial regresaba a su vivienda ubicada en la calle 24 de Febrero esquina con calle 2 de la colonia Lomas de San Pablo, cuando fue sorprendido por sicarios que le dispararon y enseguida huyeron.

Al enterarse de la agresión patrulleros de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar donde localizaron al servidor público herido y tirado sobre la vía pública junto a una motocicleta Italika FT150 color negro con verde, con placa L4E24M.

Momentos después paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al sitio y al revisar al oficial Miguel Ángel D., U., de 44 años de edad, confirmaron su deceso.

La zona quedo bajo resguardo para que los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen emprendieran una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios.

Al concluir con las actuaciones el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Con este hecho suman dos asesinatos en Jacona, durante el presente mes de octubre:

16 de octubre. Localizan a hombre ejecutado en terracería de Jacona.

19 de octubre. Comandante de la Policía de Jacona es ejecutado frente a su domicilio.