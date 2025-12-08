Morelia, Michoacán, a 08 de noviembre del 2025.- En Sesión Extraordinaria, las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura, autorizaron al municipio de Morelia, la contratación de financiamiento por un monto de hasta 345millones de pesos.

Esta autorización debe ser por conducto del Ayuntamiento, a través del Presidente, el Tesorero y la Síndica Municipales, además de que el monto no incluye intereses y se destinará a inversiones públicas productivas, principalmente para una plata potabilizadora de agua, lo que garantiza seguridad hídrica para las y los morelianos.

Los contratos de créditos celebrados, podrán tener un plazo de hasta quince años o cinco mil 475 días, contados a partir de la primera disposición de cada contrato de crédito o de su fecha de suscripción, según se estipule en los contratos respectivos.



De la misma forma se estipuló que “la afectación como fuente de pago del o de los créditos que contrate y, en su caso, de los instrumentos derivados asociados a los mismos, el derecho y los ingresos de hasta el 30% de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio del Fondo General de Participaciones, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, modifiquen, sustituyan y/o complementen, total o parcialmente, al Fondo General de Participaciones”.



Es importante señalar que “El importe del financiamiento que contrate el Municipio con base en el presente Decreto será considerado ingreso por financiamiento y se tendrá por modificada automáticamente la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán del Ejercicio Fiscal de 2025 o 2026”.