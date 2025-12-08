Morelia, Mich.- Domingo 07 de diciembre de 2025.- Dos personas fallecieron y siete resultaron lesionadas tras un choque entre tres vehículos sobre el camino Morelia-Recinto Ferial, de acuerdo autoridades policiales y de rescate. Entre las unidades siniestradas están un auto compacto blanco, una pick up azul y una camioneta tipo van, esta última de transporte terrestre del Aeropuerto Internacional de Morelia.

#Video | Dos muertos y siete heridos, saldo de choque vehicular múltiple en el camino Morelia-Recinto Ferial pic.twitter.com/UGRs0175RT — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 8, 2025

El accidente ocurrió a la altura del fraccionamiento Los Abedules, cerca del Residencial Fresnos y en las inmediaciones de Ciudad Salud. Automovilistas que pasaban por el lugar reportaron la situación al número de emergencias.

A la escena arribaron rescatistas de distintas corporaciones, quienes atendieron a los heridos y los trasladaron a un hospital. En el sitio de la tragedia falleció una de las víctimas y otra más pereció al llegar al nosocomio, comentaron fuentes allegadas al tema.

De manera extraoficial trascendió que la combi del Aeropuerto Internacional de Morelia llevaba pasajeros que se dirigían a tomar un vuelo con destino a Tijuana, pero en el trayecto sucedió el percance.

Unos agentes de Tránsito efectuaron labor de abanderamiento y, posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de las investigaciones respectivas y llevaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.