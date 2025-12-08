Morelia, Michoacán; a 08 de diciembre de 2025.- Con el objetivo primordial que los recursos públicos sean destinados en acciones que impacten en beneficio de la sociedad michoacana, las y los integrantes de la 76 Legislatura aprobaron el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2026, por el monto de 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos.

En las primeras horas de este día, el Pleno del Poder Legislativo avalaron con 39 votos a favor, el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública, en el cual se dio prioridad a la atención de sectores clave que impulsan el desarrollo integral de la entidad.

Dicho presupuesto que tiene la finalidad de regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2026, presenta un incremento nominal del nueve por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2025, tomando en cuenta al Fondo Monetario Internacional (FMI) que estima una inflación global promedio de 3.5% en 2026.

En este presupuesto se incrementó los recursos para fortalecer hospitales, centros de salud y programas de prevención, capacitación, entre otros, destinando al Sector de Salud de Michoacán con la cantidad de 8 mil 468 millones 479 mil 611 pesos, lo que representa más de tres mil millones en comparación del ejercicio fiscal anterior.

Para el sector educativo, se proyectó un aumento del ocho por ciento recursos estatales destinados a la Secretaría de Educación del Estado, destinando 33 mil 796 millones 729 mil 286 pesos, con lo que se busca garantizar el acceso universal a la educación mediante la mejora de infraestructura educativa.

Una de las prioridades marcadas por las y los legisladores michoacanos es fortalecer el rubro de la seguridad pública; por ello, aprobaron un monto mayor a 10 millones 972 mil pesos, divididos entre el Poder Judicial ($2, 090, 554, 443); la Secretaría de Seguridad Pública ($5, 054, 360, 579); la Fiscalía General del Estado ($1, 873, 420, 010); y la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán ($1, 954, 581, 319); lo que abonará a reforzar las capacidades de las instituciones de seguridad mediante equipamiento, capacitación y estrategias de prevención.

Asimismo, para el Poder Legislativo se le asignó el monto de mil 510 millones 052 mil 10 pesos, de los cuales, le corresponde 300 millones 937 mil 730 a la Auditoria Superior de Michoacán, lo que reforzará al órgano fiscalizador que vigila el uso adecuado de los recursos públicos.

En materia de inversión e infraestructura, el gasto de obra pública multianual asciende a dos mil 743 millones de pesos, considerados en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, así como en la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas.

Respecto al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) alcanza un monto total de mil 442 millones 751 mil 325 pesos con el objetivo de fortalecer la infraestructura básica de los municipios.

En el rubro de Gasto No Programable, destinado al cumplimiento de obligaciones del estado, tales como el costo financiero de la deuda, la atención de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y las transferencias a los municipios mediante Participaciones y Aportaciones Federales, se proyecta un monto total de 23 mil 247 millones 356 mil 947 pesos, de los cuales, más de 19 mil 906 millones corresponden a las participaciones municipales.

Es así, como el Congreso del Estado a través de sus legisladoras y legisladores aprobaron un presupuesto con sentido social, en busca que el recurso público este orientado a mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos, y que se garantice la sostenibilidad de las fianzas estatales.