Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2025.- El Congreso del Estado a través de la Comisión de Turismo, entregó la Condecoración “Mérito al Turismo Michoacano 2025” a Margarita Arriaga Pierres quien, con su esfuerzo, dedicación y compromiso, contribuyó de manera significativa al desarrollo, atención y promoción de la actividad turística en el estado.

En nombre de la 76 Legislatura, el diputado Antonio Salvador Mendoza Torres, presidente de la Comisión de Turismo, manifestó que, la entrega de la condecoración “Mérito al Turismo Michoacano 2025”, no solo es un reconocimiento individual, sino también un tributo al esfuerzo colectivo que posiciona a Michoacán como uno de los principales destinos turísticos preferidos del país.

“Hoy con la entrega de este reconocimiento, celebramos los logros de la galardonada, pero también la esencia misma de Michoacán, un Estado que no deja de sorprender, inspirar y enamorar a quienes lo visitan. Queremos que Michoacán no solo sea un lugar que las personas quieran conocer, sino donde se sientan tan profundamente conectadas, que quieran regresar”, aseveró.

El legislador local destacó que, “Margarita Arriaga Pierres fue una mujer comprometida con el desarrollo del turismo en Michoacán, quien con su visión y determinación buscó siempre el bien común y prosperidad para su amado Michoacán”.

En su intervención, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que esta condecoración es un homenaje póstumo a Margarita Arriaga Pierres, dijo que, fue una mujer que dejó huella en la historia del turismo cultural de Michoacán y que transformó, con visión, sensibilidad y compromiso, la manera de comprender y practicar el turismo en México.

En ese sentido, la presidenta del Congreso del Estado, destacó que “Margarita Arriaga Pierres fue pionera en la defensa del patrimonio cultural y arquitectónico, y símbolo de una generación que entendió que el turismo no debía reducirse a una transacción económica, sino elevarse a una experiencia cultural, educativa y profundamente humana”.

Por su parte, la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, fue la encargada de leer la semblanza de la condecorada, en donde destacó todos los aspectos que la caracterizaron a lo largo de su vida, el amor por su tierra, por su estado, la labor incansable que realizo por la promoción al turismo michoacano y desde luego la calidad humana que siempre caracterizó a Margarita Arriaga.

Los encargados de recibir esta condecoración, fueron los hijos de Margarita Arriaga Pierres; Luis Nahúm Pedraza Arriaga y Margarita Pedraza Arriaga, quienes en su oportunidad agradecieron a la Septuagésima Sexta Legislatura por este homenaje póstumo a su madre y refirieron el compromiso que siempre tuvo su madre con la promoción y el fomento turístico de Michoacán.