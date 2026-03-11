En el marco del Panel Virtual con el Observatorio de Participación Política de las

Mujeres en México y de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres,

vocales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE) coincidieron en la necesidad

de visibilizar y conceptualizar el fenómeno del Wollying digital —combinación de la

palabra woman y bullying—, así como sus efectos en la participación política de las

mujeres.

Durante el encuentro manifestaron con matices que las dinámicas de violencia

digital dirigidas a mujeres en la vida pública se amplifican en redes sociales y

pueden derivar en hostigamiento, deslegitimación y ataques personales que afectan

el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Las participantes subrayaron que estas conductas no ocurren de manera aislada,

sino que reflejan estructuras culturales y patrones históricos de desigualdad, que

trasladan al entorno digital estándares y prejuicios sobre las mujeres. También

coincidieron en la importancia de diferenciar la crítica legítima en el debate

democrático de las expresiones de descalificación, ridiculización o linchamiento

simbólico, así como en la necesidad de fortalecer acciones de prevención, análisis

y respuesta institucional frente a la violencia política digital contra las mujeres.

Itzel Aguilar Ambrocio, Encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en

Campeche, moderadora del panel, destacó que el Wollying en entornos digitales

implica ataques dirigidos a mujeres por el hecho de serlo, los cuales trasladan a

este espacio dinámicas de hostigamiento, deslegitimación y cuestionamientos a su

capacidad. Consideró necesario construir claridad sobre lo que significa este

fenómeno en el debate público y promover acciones de prevención que permitan

identificar y atender estas conductas en los espacios digitales.



La Encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Durango, Laura

Fabiola Bringas Sánchez, expuso un caso analizado en el ámbito jurisdiccional

electoral, en el que se estudiaron expresiones hostiles y descalificaciones contra

una mujer en funciones públicas. Explicó que este tipo de asuntos plantea desafíos

probatorios para las autoridades electorales y resaltó la importancia de analizar

estos casos con perspectiva de género e interseccionalidad, además de fortalecer

la respuesta institucional frente a la violencia política digital.

Brenda Castrejón Hernández, Vocal Ejecutiva del INE en Aguascalientes, señaló

que el estudio del Wollying digital requiere profundizar en su análisis conceptual y

en la investigación académica sobre el fenómeno. Mencionó estudios realizados en

América Latina, que buscan identificar y comprender las distintas dimensiones de

esta forma de violencia, con el objetivo de contar con herramientas que faciliten su

análisis, prevención e intervención.

La Vocal Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata, apuntó

que las dinámicas de violencia digital reflejan estructuras culturales que

históricamente han condicionado la forma en que se evalúa y juzga a las mujeres

en el espacio público. Indicó que cuando la crítica se desplaza de las ideas hacia la

descalificación personal o el ridiculizar a las mujeres, se generan efectos que

pueden desincentivar su participación en la vida pública y afectar la calidad de la

democracia.

El panel virtual formó parte de las actividades impulsadas por el INE y el

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, con el objetivo de

analizar el impacto de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

y promover espacios de reflexión sobre los desafíos que enfrentan en los entornos

digitales y en la vida pública.





También se busca analizar el Ciberacoso (La Funa) contra las mujeres y su

anonimato, y cómo las afecta de manera diferenciada, reflexionando sobre el papel

del anonimato en la amplificación de la violencia digital y los desafíos que esto

representa para la protección de sus derechos, su participación pública y su

seguridad en los espacios digitales.

Lo anterior, porque reflexionar colectivamente sobre estos desafíos permite

fortalecer la conciencia institucional, visibilizar las experiencias de las mujeres en el

ejercicio de funciones públicas y contribuir a la construcción de una cultura

democrática basada en el respeto, la inclusión y la igualdad sustantiva.