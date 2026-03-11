En el marco del Panel Virtual con el Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en México y de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres,
vocales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE) coincidieron en la necesidad
de visibilizar y conceptualizar el fenómeno del Wollying digital —combinación de la
palabra woman y bullying—, así como sus efectos en la participación política de las
mujeres.
Durante el encuentro manifestaron con matices que las dinámicas de violencia
digital dirigidas a mujeres en la vida pública se amplifican en redes sociales y
pueden derivar en hostigamiento, deslegitimación y ataques personales que afectan
el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Las participantes subrayaron que estas conductas no ocurren de manera aislada,
sino que reflejan estructuras culturales y patrones históricos de desigualdad, que
trasladan al entorno digital estándares y prejuicios sobre las mujeres. También
coincidieron en la importancia de diferenciar la crítica legítima en el debate
democrático de las expresiones de descalificación, ridiculización o linchamiento
simbólico, así como en la necesidad de fortalecer acciones de prevención, análisis
y respuesta institucional frente a la violencia política digital contra las mujeres.
Itzel Aguilar Ambrocio, Encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en
Campeche, moderadora del panel, destacó que el Wollying en entornos digitales
implica ataques dirigidos a mujeres por el hecho de serlo, los cuales trasladan a
este espacio dinámicas de hostigamiento, deslegitimación y cuestionamientos a su
capacidad. Consideró necesario construir claridad sobre lo que significa este
fenómeno en el debate público y promover acciones de prevención que permitan
identificar y atender estas conductas en los espacios digitales.
La Encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Durango, Laura
Fabiola Bringas Sánchez, expuso un caso analizado en el ámbito jurisdiccional
electoral, en el que se estudiaron expresiones hostiles y descalificaciones contra
una mujer en funciones públicas. Explicó que este tipo de asuntos plantea desafíos
probatorios para las autoridades electorales y resaltó la importancia de analizar
estos casos con perspectiva de género e interseccionalidad, además de fortalecer
la respuesta institucional frente a la violencia política digital.
Brenda Castrejón Hernández, Vocal Ejecutiva del INE en Aguascalientes, señaló
que el estudio del Wollying digital requiere profundizar en su análisis conceptual y
en la investigación académica sobre el fenómeno. Mencionó estudios realizados en
América Latina, que buscan identificar y comprender las distintas dimensiones de
esta forma de violencia, con el objetivo de contar con herramientas que faciliten su
análisis, prevención e intervención.
La Vocal Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata, apuntó
que las dinámicas de violencia digital reflejan estructuras culturales que
históricamente han condicionado la forma en que se evalúa y juzga a las mujeres
en el espacio público. Indicó que cuando la crítica se desplaza de las ideas hacia la
descalificación personal o el ridiculizar a las mujeres, se generan efectos que
pueden desincentivar su participación en la vida pública y afectar la calidad de la
democracia.
El panel virtual formó parte de las actividades impulsadas por el INE y el
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, con el objetivo de
analizar el impacto de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
y promover espacios de reflexión sobre los desafíos que enfrentan en los entornos
digitales y en la vida pública.
También se busca analizar el Ciberacoso (La Funa) contra las mujeres y su
anonimato, y cómo las afecta de manera diferenciada, reflexionando sobre el papel
del anonimato en la amplificación de la violencia digital y los desafíos que esto
representa para la protección de sus derechos, su participación pública y su
seguridad en los espacios digitales.
Lo anterior, porque reflexionar colectivamente sobre estos desafíos permite
fortalecer la conciencia institucional, visibilizar las experiencias de las mujeres en el
ejercicio de funciones públicas y contribuir a la construcción de una cultura
democrática basada en el respeto, la inclusión y la igualdad sustantiva.