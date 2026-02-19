En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) detuvieron a dos integrantes de una célula delictiva dedicada al delito de extorsión a comerciantes.

Derivado de labores de investigación de gabinete y campo, los efectivos obtuvieron información de una célula delictiva dedicada a la extorsión a comerciantes en el Mercado La Yarda en Mazatlán.

A través de trabajos de inteligencia, se identificó que la célula criminal forzaba a sus víctimas a dar cuotas periódicas a cambio de protección. Por lo que se desplegó un operativo y fueron detenidos dos hombres en flagrancia al momento de recibir un cobro, a quienes les aseguraron 100 mil pesos, dosis de narcótico y equipos telefónicos.

Tras lo anterior, a las dos personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia y avanzar en la pacificación de la entidad.