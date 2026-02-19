Morelia, Michoacán, 17 de febrero de 2026.- El director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gabriel Gutiérrez Aviña, informó que la institución fortalece las capacidades financieras de emprendimientos y empresas en Hidalgo, Apatzingán y Tzintzuntzan mediante acciones orientadas a mejorar su desarrollo y consolidación económica.

Señaló que durante la semana se llevarán a cabo acciones de inclusión y educación financiera dirigidas a distintos sectores productivos. En Hidalgo, este martes 17 de febrero se realiza una capacitación para mujeres empresarias de la región, enfocada en la administración y toma de decisiones.

Por otro lado, en Apatzingán, el jueves 19 de febrero, a las 9:45 horas, en el Teatro Constitución, ubicado en avenida Constitución 1814 Sur s/n, colonia Ferrocarril, se efectuará el taller “Simulador de Negocios”.

Las actividades de la semana concluirán en Tzintzuntzan, en la comunidad de El Jagüey, donde el personal de la Dirección de Inclusión y Educación Financiera del Sí Financia brindará información sobre la importancia del ahorro como herramienta para consolidar el desarrollo económico.