Morelia, Mich.- Miércoles 18 de febrero de 2026.- Un hombre fue localizado muerto y parcialmente calcinado en un predio de la comunidad de Loma Caliente, en el municipio de Morelia. El finado yacía entre las brasas de una fogata, informaron fuentes allegadas al tema. Hasta el momento se desconoce si se trató de un homicidio o un accidente.

El hallazgo se registró durante la tarde de este miércoles y fue reportado por unos vecinos al número de emergencias. Posteriormente arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino, cuya identidad no fue revelada. El susodicho tenía el pecho, cuello, rostro y brazos totalmente quemados.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Especialistas de la Unidad de Atención Inmediata acudieron al sitio, iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, a efecto de determinar la causa de la defunción.